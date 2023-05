CdS – Manchester United su Kim, Scalvini può essere il sostituto del coreano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kim Min-Jae, difensore del Napoli, sarebbe sempre più vicino al Manchester United: “Kim aspetta che apra la finestra, poi volerà al Manchester United, e quei cinquantotto milioni (in parte) saranno utilizzati per acquistare il suo erede, che sia Scalvini o anche no, uno straniero, con il quale rimettere a posto il muro di questo campionato con la miglior difesa. Sarà probabilmente il primo passo del mercato che verrà, per non indugiare troppo e non rischiare di trovarsi scoperto in un ruolo-chiave”.