Cds – Mandarini: “Una debacle col Granada potrebbe costare la panchina a Gattuso”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: “In caso di debacle contro il Granada il Napoli potrebbe decidere di interrompere l’avventura di Gattuso a Napoli. Da tempo ormai i rapporti tra il tecnico e la dirigenza si sono incrinati”. Per battere il Granada Gattuso potrebbe contare su Mertens. “Non so quanta autonomia abbia, bisognerà gestirlo. Purtroppo Osimhen mancherà sino a fine settimana. Non credo recuperi per il Benevento”. Infine, secondo Mandarini “Al momento il Napoli non ha molte chance di centrare la Champions in campionato”.