CdS – Mazzarri va verso l’esonero anche se dovesse battere il Barcellona

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, va verso l’esonero anche in caso di vittoria in Champions League contro il Barcellona: “Al centro sportivo di Castel Volturno, al tramonto del pareggio acciuffato per i capelli (di Ngonge) esattamente come le vittorie contro la Salernitana e il Verona, c’è Walter Mazzarri in tuta a dirigere la seduta. Il presidente, invece, non si vede: è il segnale di una gestione diversa rispetto ai giorni della rivoluzione tecnica francese, aperto però a molte letture nonostante una base comune di partenza. Dopo il pari contro il Genoa, la panchina di Mazzarri sta andando in frantumi. Domenica è stato confermato e mercoledì guiderà il Napoli nel primo atto degli ottavi di Champions con il Barça, ma una vittoria al Maradona potrebbe non essere sufficiente a evitare l’esonero: un po’ quello che accadde con Ancelotti nel 2019, dopo il successo sul Genk e la qualificazione agli ottavi. Mazzarri, dicevamo, ha diretto l’allenamento e poi è andato via. Nessun confronto con la squadra, niente chiacchiere in vista del Barcellona. Inutili, al momento: il Napoli deve vincere, parlare con i risultati. Come una volta. C’era una volta: nove mesi fa, mica una vita. Improvvisamente, dopo essere stato del tutto immotivatamente accolto come salvatore della patria, Walter Mazzarri sembra essere l’unico responsabile dello sfacelo del Napoli. Come se non parlassimo di un allenatore che nel decennio lontano da Castel Volturno ha percorso un piano inclinato che lo stava portando ad allenare in Egitto. Perché mai l’aria del Vesuvio avrebbe dovuto rigenerarlo? È tornato a lavorare con De Laurentiis con una trovata tipica da commedia degli equivoci cara al presidente: la promessa di aver studiato ed essersi convertito al 4-3-3”.