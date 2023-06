CdS – Mercato, c’è anche il Napoli su Frattesi: i dettagli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo: “Tutti in fila per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è ormai da tempo nel mirino delle big e in modo particolare della Roma. La valutazione di 40 milioni di euro è troppo alta per i giallorossi, che però hanno il 30% della futura rivendita e puntano dunque a inserire qualche giovane nella trattativa per abbassare le cifre e acquistarlo magari in prestito con obbligo di riscatto. La Lazio osserva interessata, ma sa che il prezzo attuale è fuori portata. Infine ci sono Napoli e Inter: i partenopei sono al momento bloccati dalla situazione allenatore, i nerazzurri lo hanno inserito nel casting e potrebbero proporre Mulattieri nell’affare”.