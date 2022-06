CdS, Mertens: la richiesta alla Roma e la risposta dei giallorossi

La situazione di Dries Mertens è sempre più complicata.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha provato a fare il punto della situazione sulla trattativa con la Roma:

“La certezza è che il primo passo sia stato mosso dall’entourage del giocatore, che ha sondato la Roma dopo aver constatato le grandi difficoltà a rinnovare con il Napoli. C’è poi l’ostacolo ingaggio. La Roma ritiene eccessive le sue richieste, così come le ha ritenute il Napoli. I primi contatti non hanno portato a un accordo: Mertens ha chiesto 4 milioni (2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma). E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, la Roma non entra in ballo [..]

[..] Mourinho ha manifestato delle perplessità legate all’età. Ma la tentazione di inserire nell’organico un calciatore di qualità, esperienza ed ambizione esiste. E allora i match analyst stanno studiando nel dettaglio la sua stagione. Vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, tra video e cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità”.

Il futuro di Mertens è sempre più incerto, dopo la Lazio adesso la Roma. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Valencia di Gattuso, interessato anche a Politano, e l’Anderlecht, ma Dries non vuole tornare in Belgio.