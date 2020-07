CdS – Milik, il Napoli non ha apprezzato l’apertura alla Juve: possibile sconto per i club esteri

Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe apprezzato l’apertura di Arkadiusz Milik a un trasferimento alla Juventus. Gli azzurri infatti preferirebbero cedere il calciatore altrove, magari all’estero visto che Tottenham e Atletico Madrid sembrano ancora in grado di poter prendere il ragazzo. Non è da escludere infatti che per loro possa esserci uno sconto anche fino a 30 milioni di euro.

Sul ragazzo c’è però anche la Roma. La Juventus invece continuerebbe a optare per l’inserimento di contropartite tecniche al fine di abbassare il prezzo. In particolare i nomi più caldi continuano a essere quelli del terzino mancino Luca Pellegirni (atualmente in prestito al Cagliari) e dell’esterno della Nazionale Federico Bernardeschi. A Milik invece verrebbero offerti tra i 4 e 4,5 milioni di ingaggio.