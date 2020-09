CdS – Milik, telefonata di Fonseca per sbloccare l’affare. I dettagli

Come riporta Corriere dello Sport di oggi, per sbloccare la trattativa Milik sarebbe sceso in campo metaforicamente Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, infatti, si sarebbe mosso in prima persona per cercare di convincere il ragazzo polacco a firmare finalmente per il club giallorosso. Fonseca ha telefonato a Milik – come peraltro aveva già fatto con altri giocatori vicini alla Roma in passato – spiegandogli che addirittura lo considera più adatto al suo gioco persino di Dzeko.

Anche per via di queste rassicurazioni e di questa stima Milik si è convinto ad accettare la Roma. Abbandonando quindi l’ormai utopica pista che poteva portarlo alla Juventus. L’affare però sembra bloccato da alcune situazioni tecnico-burocratiche e Fonseca dovrà di conseguenza aspettare prima di poter abbracciare il polacco e dargli il benvenuto a Roma, sponda giallorossa.