CdS – Moviola Juventus-Napoli: odore di compensazione sui due rigori, Mariani e Var insufficienti

Se le due squadre in campo, Juventus e Napoli, hanno espresso un buon calcio garantendo una partita godibile, non è stata di certo una bella serata per l’arbitro Mariani e il suo assistente al Var Di Paolo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, valuta il direttore di gara di Aprilia con un 4.5, motivando così: “Mancano due rigori clamorosi da dare live in campo e da ridare con una review del Var. C’è il forte odore della compensazione, ma due errori non si annullano, restano due errori gravi. Il penalty assegnato è un rigorino a confronto“.