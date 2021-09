CdS – Napoli a Leicester: il “Piano B” di Spalletti per l’attacco azzurro

In attesa di sapere se Insigne riuscirà o meno a essere tra i convocati, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si prepara, comunque, a cambiare l’attacco in vista dell’esordio in Europa League contro il Leicester. Come si legge sul Corriere dello Sport la sceltà sarebbe tutta su Lozano, che è pronto a partire da titolare in Inghilterra. Dovrebbe essere lui a giocare a sinistra al posto di Insigne. “Niente rischi – si legge – perché gli azzurri sono attesi da sei partite in poche giorni, che vedranno il Napoli in campo una volta ogni tre giorni fino al 30 del mese. Lozano forse non è ancora al top della condizione, certo, ma è resta un giocare in grado di cambiare passo, puntare, saltare l’avversario e fare gol”.