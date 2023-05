CdS – Napoli, al posto di Lozano potrebbe arrivare Berardi del Sassuolo

Secondo Il Corriere dello Sport, Hirving Lozano, attaccante del Napoli, potrebbe lasciare la squadra azzurra in estate e al suo posto i partenopei starebbero pensando a Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo: “Cambia la corsa destra per il Napoli? Lozano sembra orientato ad andarsene in Premier, potrebbe finire in Ligue 1, visto che piace a Lione, e comunque libererebbe un posto e lascerebbe in cassa un bel po’ di soldi, da rimettere in circuito. Domenico Berardi (29) non può essere considerato vecchio, semmai un vecchio desiderio del Napoli e di De Laurentiis: ma qui la variabile è rappresentata dalla tendenza del Sassuolo, che essendo bottega di livello, chiede per i suoi gioielli quotazioni da far venire la pelle d’oca”.