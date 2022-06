CdS – Napoli, anche Meret attende la riposta di Ospina: i dettagli

Il Corriere dello Sport scrive a proposito dei portieri azzurri David Ospina e Alex Meret, il cui futuro è ancora incerto: “Per questo non è ancora arrivata la fumata bianca col club. Il Napoli ha fatto una proposta a Ospina, il colombiano non l’ha (ancora) accettata. E se cambiasse idea? Se, ad un tratto, decidesse di accettare? Meret, appena sette gare di campionato nell’ultima stagione, quindici complessive, non vuole correre il rischio di firmare il rinnovo e poi ritrovarsi a fare di nuovo la riserva di Ospina giocando solo in Coppa”.