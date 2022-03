CdS – Napoli-Anguissa, il riscatto non sarà una formalità

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha riferito alcune notizie riguardo il riscatto del Napoli per Anguissa, fissato a 15 milioni di euro:

“Il riscatto non sarà una formalità, non può esserlo mai una vicenda nella quale c’è un giro sostanzioso di danaro, ma quei 15 milioni di euro rappresentano la base per ADL d’una trattativa possibilmente al ribasso. Il desiderio di tenere Anguissa è confortato dalla volontà del calciatore, ma con il Fulham andrà comunque imbandito un tavolo per riuscire a trovare convergenze sulla somma da versare e sulle modalità di pagamento. Le difficoltà sono inferiori alle possibilità che il centrocampista camerunense resti, architrave d’una squadra che Spalletti sa come abbellire ulteriormente”.