CdS – Napoli, Anguissa non ci sarà contro Cagliari e Barcellona

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del centrocampista del Napoli Zambò Anguissa infortunatosi nella sfida col Barcellona al Camp Nou, per il calciatore si parla di stiramento: “E’ evidente che per il centrocampista del Camerun non ci sarà posto sull’aereo per Cagliari, né sarà possibile considerarlo arruolabile per il faccia a faccia contro il Barcellona, al quale invece aspira Politano, ricomparso – e in campo – a Castel Volturno ed autorizzato a svolgere un personalizzato che sa di speranza. Mancano ancora cinque giorni alla notte per le stelle, si può fare”. Il quotidiano sottolinea che il tecnico azzurro dovrà inoltre rinunciare a Lobotka, rilanciando Demme che era stato “sovrastato nelle gerarchie dall’esplosione dello slovacco, dalla autorevolezza del camerunense e dall’autorevolezza di Fabian, che dall’incidente di Barcellona – ferita alla testa, suturata nello spogliatoio – s’è ripreso”.