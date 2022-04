CdS – Napoli, Anguissa recupera per l’Atalanta

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista azzurro Anguissa, reduce da un risentimento alla gamba sinistra che gli ha impedito di rispondere alla convocazione del Camerun per le qualificazioni mondiali, ha recuperato. In gruppo, in campo per l’intero allenamento e di conseguenza pronto a giocare dal primo minuto con l’Atalanta al fianco di Lobotka e di un terzo uomo ancora da identificare: Fabian, infatti, è ancora debilitato dall’influenza e dunque il suo impiego dall’inizio è tutto da verificare. Nella peggiore delle ipotesi toccherà a uno tra Elmas e Zielinski, ieri alla base per la prima volta ma ovviamente da valutare in campo