Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle prestazioni di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli: “La partita di Milano ha svelato perché Conte avesse zero dubbi sulle qualità di Billy Gilmour. “Lo scozzese non ha fatto rimpiangere Lobotka. Contro l’Atalanta toccherà ancora una volta a lui. Sarà la quarta di fila da titolare in A, la quinta compresa quella con il Palermo in Coppa Italia. Per Lobotka il rientro è vicino, con l’Inter a San Siro. Non c’è fretta con questo Gilmour”.