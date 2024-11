CdS – Napoli-Atalanta, solo un incidente di percorso: ecco cosa ha fatto Conte

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla reazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla sconfitta contro l’Atalanta al Maradona per 0-3: “La Serie A è sull’altalena, ma il Napoli è ancora primo e domenica avrà il più importante degli scontri diretti prima della sosta. Con l’Inter a San Siro. La ex di Conte. Mai più sfidata da quel dì: «Devo essere molto sincero», dice il signor Antonio. Conte sembra abbastanza sereno. Sia chiaro: di certo sarà incavolato per la sconfitta, ma non è un tecnico furioso o deluso. Non è stato piacevole, anche per le statistiche: ora la squadra di Antonio Conte non ha più la miglior difesa del campionato e con i 3 gol presi al Maradona s’è fatta scavalcare dalla Juve, che dopo 11 giornate ha preso un gol in meno (7) rispetto al Napoli. La sconfitta all’ora di pranzo è stata subito interpretata come un incidente di percorso e lo stesso Conte ha provato a tranquillizzare i suoi dopo il ko interno, il primo da inizio stagione”.