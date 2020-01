Il Napoli fa sul serio per Yannich Carrasco, il belga classe ’93 del Dalian che vuole lasciare la Cina per tornare in Europa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l’ex Atletico Madrid non è una suggestione ma una meravigliosa speranza. Carrasco guadagna 10 milioni di euro ma, scrive il quotidiano, sa che per tornare in Europa dovrebbe abbassarsi lo stipendio. “Non è un problema” si legge.

