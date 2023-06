CdS – Napoli, c’è un nome a sopresa: Rudi Garcia

Come riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, potrebbe pensare a Rudi Garcia, ex allenatore di Roma, Lione e Al Nassr, per la panchina azzurra: “Tempo fa, tra i sondaggi per la successione di Gattuso, ci finì Rudi Garcia, che ha appena chiuso la propria esperienza con l’Al-Nassr: è un’ipotesi da tener presente, un’opzione che potrebbe emergere dalla brume di questa ricerca che – fidatevi – finirà molto prima del 27 giugno. Uno su quaranta ce la fa. Resta sempre in corsa, al di là delle smentite presidenziali, il nome di Vincenzo Italiano. Sono invece definitivamente in calo le strade che portano a Rafa Benitez e Sergio Conceicao”.