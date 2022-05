CdS – Napoli, De Laurentiis dà il via allo Spalletti-bis

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla seconda stagione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli:

“Questo Napoli ha una base per migliorare. Per meritarsi di più, insomma, come invocato da chi si è sentito (umanamente) avvampare per aver bruciato un’occasione: ma questa è un’altra verità, che può convivere con la consapevolezza che un terzo posto non possa rappresentare un fallimento, semmai potrà fungere da volano in un ‘progetto’ ch’esista e gli appartenga, persino al di là di ciò ch’è riportato nel contratto, una nuova stagione ancora almeno, aspettando di capire cosa farne dell’opzione. Lo Spalletti-bis è già cominciato: ‘Ripartiamo dal terzo posto e da quelle certezze che ci ha restituito De Laurentiis”.