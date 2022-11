L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha scritto del possibile rinnovo di Piotr Zielinski:

“Il Napoli ha mosso i primi passi, ha trovato i sorrisi compiaciuti di Zielinski e tra un po’ si ricomincerà a tessere la tela, a preparare il contratto, a chiudere una trattativa che non sarà mai vibrante, perché De Laurentiis e il polacco non avranno molto da chiacchierare, come in passato”.