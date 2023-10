CdS – Napoli, De Laurentiis resta ancora a Castel Volturno

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rimarrà a Castel Volturno a seguire la squadra da vicino perchè le prestazioni nelle ultime due gare, nonostante le vittorie, non hanno convinto: “Funziona la cura De Laurentiis. Due vittorie di fila contro Verona e Union Berlino alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Ma il presidente ha deciso di restare a Castel Volturno anche dopo gli ultimi due successi. Il presidente azzurro è tornato a Napoli da Berlino. Resterà al fianco di Garcia fino al Milan: le prestazioni della squadra non sono ancora convincenti. Domenica il Milan porta con sé l’etichetta dell’esame, fa (quasi) da spartiacque, o comunque da indicatore o da evidenziatore. Il Napoli di Verona per un’ora ha giganteggiato, a Berlino di quegli atteggiamenti, della personalità, è rimasto poco, quasi niente, e atleticamente si sono sgonfiati in parecchi, i centrocampisti su chiunque altro. De Laurentiis nelle due settimane precedenti non s’è perso un solo allenamento e si è dedicato a colloqui individuali, tornerà a Castel Volturno, resterà al fianco dell’allenatore, scruterà il Napoli”.