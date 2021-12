CdS – Napoli-Empoli, probabili formazioni: spazio ad Ounas

Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti non ha molti dubbi di formazione in vista della sfida contro l’Empoli. Rispetto alla partita di Europa League contro il Leicester dovrebbero rientrare Ospina e Mertens tra i titolari. In attacco spazio ad Ounas sulla destra, con Lozano che potrebbe farcela per partire dall’inizio sull’altro versante ed Elmas in mezzo. Ecco le probabili formazioni secondo il quotidiano:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Mertens

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco