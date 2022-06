CdS – Napoli-Fabian, rinnovo di un anno con clausola a 30 milioni

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma su Fabian Ruiz: il Napoli avrebbe offerto il prolungamento di un anno con inserimento di una clausola a 30 milioni:

“La storia è semplice, nella sua complessità: il contratto di Fabian Ruiz scadrà nel 2023 e a gennaio potrebbe già liberarsi a parametro zero, e così il club azzurro ha prospettato un prolungamento fino al 2024 con ritocco d’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni di euro, ovvero l’identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo. Il presidente ha aggiunto che la controparte ha chiesto una quindicina di giorni di tempo per riflettere e rispondere, un termine non ancora scaduto e anzi in piedi fino alla prossima settimana, ma a quanto pare c’è distanza sia sulle cifre, sia sulla clausola”.