CdS – Napoli, Gattuso vuole solo la Champions: il futuro non interessa

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha parlato della situazione di Gennaro Gattuso:

“Silenzio (stampa): parla il campo. E parlano i fatti, in nome e per conto di Gattuso. Rino che oggi con la Roma non si gioca più il posto, la panchina, bensì la Champions: un obiettivo prestigioso; una conquista collettiva; un pezzo di futuro che, a meno di clamorosi colpi di scena che neanche la Hollywood di De Laurentiis, dovrebbe poi lasciare in eredità sportiva al suo successore. Si vedrà, in questo momento l’argomento non gli interessa granché: in ballo c’è l’obiettivo minimo sbandierato in estate -nonché unico superstite- e poi anche l’orgoglio di concludere per benino una stagione cominciata con grandi ambizioni salvo poi finire in un labirinto. Il Napoli, anzi l’allenatore e i giocatori sono stati però molto bravi a metabolizzare polemiche e veleni e soprattutto a isolarsi in una bolla azzurra piena di aria buona“.