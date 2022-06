Come riportato dal Corriere dello Sport, il mercato del Napoli si sbloccherà solo dopo aver risolto i problemi inerenti ai calciatori in scadenza: “Ma l’idea è che il mercato del Napoli si sbloccherà nel momento in cui saranno chiare le posizioni dei giocatori in scadenza, e dunque Mertens e Ospina, e poi di altri che potrebbero anche cambiare un po’ a sorpresa: tipo Politano. Un esterno, guarda caso: come Bernardeschi, come (il primo) Deulofeu”.