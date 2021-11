Alex Meret vede il suo contratto in scadenza nel 2023 ed entro l’estate dovrà decidere il suo futuro.

Per il calciatore, non si tratta di una questione di soldi, ma di progetto. Le voci sul rinnovo di Ospina lo preoccupano e non resterebbe ancora nel ruolo di gregario o di ballottaggio fisso con il colombiano. Il rinnovo dipende dalle scelte della società ma non dall’aspetto economico.

Lo riporta il Corriere dello Sport.