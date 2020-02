CdS – Napoli in ripresa grazie al “codice Gattuso”: dopo la Fiorentina la svolta

Il Napoli torna a viaggiare su ritmi elevati. Dall’approdo del nuovo tecnico gli azzurri hanno ritrovato voglia e ordine mentale e tattico che ha prodotto risultati incoraggianti, in primis il riavvicinamento del pubblico. Napoli che ha però avuto bisogno di una ulteriore scossa di assestamento per ricominciare a correre ed è stata la sconfitta contro la Fiorentina, con conseguente mini-ritiro per riordinare le idee e metterne in chiaro altre. Da quel momento in poi gli azzurri hanno centrato tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia (in attesa della Champions). Vittorie giunte – scrive oggi il Corriere dello Sport – grazie al “codice Gattuso”.