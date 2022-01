CdS – Napoli, Insigne ed Ospina possono recuperare per la Salernitana

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida contro la Salernitana in programma domenica 23 gennaio alle ore 15, potrebbero tornare a disposizione nel Napoli Insigne ed Ospina. “Il capitano ha svolto in gruppo parte della sessione di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno; David il colombiano ha seguito invece una tabella di lavoro personalizzato in campo. Entrambi hanno abbandonato il programma palestra-terapie seguito fino a martedì e dunque le chance che il Napoli possa contare su entrambi in occasione del derby aumentano notevolmente”, si legge sul quotidiano.