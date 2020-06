CdS – Napoli-Inter, Gattuso rinuncia a Manolas. Chance per Politano

Mancano pochi giorni per la ripresa della stagione. Il Napoli prepara la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma sabato 13 alle ore 21. Rino Gattuso dovrà rinunciare a Kostas Manolas, fuori a causa dell’infortunio, e dovrebbe affidarsi alla coppia Koulibaly-Maksimovic. Chance per Matteo Politano in leggero vantaggio, secondo Il Corriere dello Sport, sul compagno Callejon. Ospina sarà ancora favorito su Meret, mentre il resto della rosa resterà invariata rispetto alle ultime formazioni.

Il quotidiano sportivo traccia quelle che potrebbero essere le scelte di Rino Gattuso per poter fermare l’Inter di Conte e conquistare un posto in finale di Coppa Italia. “Tutti disponibili, eccezion fatta per Manolas, a prescindere da qualche inevitabile affaticamento ad oggi Gattuso ha l’imbarazzo della scelta. Il dubbio più interessante riguarda il tridente: Mertens e Insigne poi testa a testa Politano-Callejon. Venerdì giorno del ritiro e di una rifinitura che a quanto pare andrà in scena al San Paolo”.