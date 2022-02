CdS – Napoli, Koulibaly giocherà con l’Inter, ballottaggio Lobotka-Anguissa a centrocampo

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del Napoli in vista della sfida contro l’Inter: “Spalletti sembra orientato a confermare quasi in blocco la squadra che ha vinto con il Venezia. Quasi: perché se Lobotka è candidato ad aggiudicarsi il testa a testa con Anguissa, sabato in difesa dovrebbe tornare il campione d’Africa: Koulibaly. Kalidou con Rrahmani e fuori Juan Jesus, ma non per una questione di demeriti. Oggi, in occasione del primo allenamento per i due reduci dalla Coppa, se ne saprà di più. Per il resto, da Ospina a Osimhen sarà come la domenica con vista sulla Laguna: una filastrocca”.