CdS – Napoli, l’obiettivo numero uno a sinistra è Reinildo Mandava: il Lille non lo libera a gennaio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul terzino sinistro che deve acquistare il Napoli. L’obiettivo numero uno è Reinildo Mandava, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Lille, che però non intende lasciarlo andare:

“Se Giuntoli dovesse riuscire a scovare un parametro zero pronto per l’uso e dunque al trasferimento, la prima casella che verrebbe occupata sarebbe quella dell’esterno sinistro: ma Reinildo Mandava, a lungo la prima scelta, una specie di ossessione che sta lì, non viene liberato dal Lille, non subito, e dunque il Napoli può solo rassegnarsi ad aspettarlo, a meno che -intanto- non succeda altro. Però dal taccuino di Giuntoli, Mandava non verrà cancellato, fino a prova contraria, e semmai fosse possibile accelerare l’operazione, il Napoli offrirebbe la propria disponibilità: giocare d’anticipo aiuta a sottrarsi alle aste, che sono fastidiose”.