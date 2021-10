CdS – Napoli, Lozano e Ospina out col Torino: dubbi di formazione già risolti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui calciatori del Napoli schierabili domenica contro il Torino. Ospina e Lozano torneranno soltanto domani dalle Nazionali, a un giorno dalla partita:

“Toccherà a Meret e a Politano esibirsi in porta e nel tridente, e per il resto i dubbi relativi alla formazione sembrano davvero tutti risolti. Compresa l’indisponibilità di Petagna: contrattura all’adduttore sinistro, per lui; nulla di grave, per carità, ma comunque un problema che gli impedirà di essere a disposizione in vista di domenica. Giorno di un esame decisamente complesso per il Napoli: ‘Le squadre di Juric sono difficili da affrontare, servirà la testa giusta’. E se lo dice Rrahmani, un paio di stagioni fa ex giocatore del Verona di Juric, bisogna crederci“.