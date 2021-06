CdS – Napoli, Lozano rischia di saltare il ritiro estivo a causa delle Olimpiadi

Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante azzurro Hirving Lozano potrebbe saltare il ritiro estivo col Napoli per partecipare alle Olimpiadi col Messico. “La Nazionale olimpica messicana, infatti, sta seriamente pensando di convocarlo come fuoriquota per i Giochi di Tokyo, in agenda dal 23 luglio all’8 agosto. E insieme con lui anche Hector Herrera. In sintesi: se alla fine l’idea dovesse diventare un piano concreto, il Chucky salterebbe sia il ritiro di Dimaro – dal 15 al 25 luglio – sia la seconda fase di preparazione in Abruzzo. Un guaio vero, altro che storie: e ciò significa che Spalletti, tra Europeo e Olimpiade, dovrebbe cominciare ad assemblare il suo Napoli con vari handicap”, si legge sul quotidiano.