CdS – Napoli, l’uomo in vetrina è Fabian Ruiz: nessuna proposta per lo spagnolo

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto su Fabian Ruiz: “Nessuna proposta per Fabian, l’altro uomo in vetrina: nada de nada. La priorità, del resto, è cedere (ma non svendere): se non andrà via un terzino sinistro tra Mario Rui e Ghoulam, ad esempio, il Napoli non potrà provare ad affondare con il Chelsea il colpo Emerson Palmieri, il grande obiettivo insieme con un centrocampista centrale. Grande e grosso: Ramadani, tanto per restare in tema, ha proposto lo svizzero Denis Zagaria“.