CdS – Napoli, Manolas si è dichiarato all’Olympiakos: è disposto a ritoccarsi l’ingaggio

Il Corriere dello Sport scrive in merito alla possibile cessione del difensore Manolas, da parte del Napoli, nei prossimi giorni: “L’Olympiacos punta ad ottenere un prestito, con pagamento dilazionato, ma affinché la storia possa avere un futuro, converrà sedersi al tavolo con Adl e avanzare una proposta. Per cominciare, Manolas si è dichiarato: l’idea di tornare in Patria e giocare con una delle squadre del suo passato lo lusinga e l’emoziona. Il suo sì, senza se e senza ma, prevede pure un ritocco verso il basso del proprio ingaggio. La volontà ha un peso, e anche rilevante, e in Grecia possono già contare sul sì del calciatore, che il Napoli proverebbe a quel punto a sostituire con Rugani o Senesi, se arrivassero in prestito”.