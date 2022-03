CdS – Napoli, Meret sarà out per tre settimane: niente play-off con l’Italia

Il progetto del Napoli è già da un po’ quello di consegnargli le chiavi della porta e innanzitutto di blindarlo con un rinnovo che vuol dire fiducia, ma l’impressione netta è che prima di tutto Alex Meret dovrà fare pace con la sorte, scrive il Corriere dello Sport a proposito dell’infortunio rimediato ieri dopo un’uscita in allenamento. Il portiere salterà il playoff con la Macedonia in programma il 24 marzo: “A meno di clamorose risposte all’iter riabilitativo, nel vivo sin da oggi, dovrebbe stare fuori più o meno tre settimane” e la sosta lo aiuterà a limitare i danni in campionato perdendo le partite con il Verona e l’Udinese. Il progetto del Napoli, però, non cambia: “L’idea resta quella di non prolungare con Ospina, in scadenza a giugno, e di rilanciarlo sin dalla prossima annata. Da titolare”, si legge sul quotidiano.