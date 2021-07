CdS – Napoli, Mertens a riposo: possibile blitz a Dimaro, ma solo per salutare

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli non potrà fare affidamento sulla presenza di Dries Mertens in campo in occasione dei ritiri estivi a Dimaro e successivamente a Castel di Sangro: “Mertens, come ha già anticipato Spalletti in sede di presentazione, potrebbe fare un blitz magari già sulle Dolomiti per incontrare il nuovo allenatore e salutare i compagni di squadra. Dries, reduce dall’intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra eseguito in Belgio subito dopo l’eliminazione ai quarti con l’Italia, dovrà osservare un mese di assoluto riposo e poi si dedicherà alla riabilitazione: ciò significa che salterà sia il ritiro di Dimaro, sia quello di Castel di Sangro”.