CdS – Napoli, Mertens corre verso l’annuncio del rinnovo: oggi primo incontro con Giuntoli

Dries Mertens è ormai a un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli con grande soddisfazione da parte dei tifosi che avrebbero mal digerito il suo addio a questo punto della carriera. Un ruolo fondamentale in questa vicenda lo sta ricoprendo Rino Gattuso, che ha conquistato l’attaccante col suo modo schietto di intraprendere la professione e anche perché lo ha sempre coccolato anche a distanza chiamandolo praticamente tutti i giorni e facendolo così sentire importante per lui e per la squadra. Anche Giuntoli avrà un compito decisivo già a partire da oggi: appena tornato in città infatti, il ds andrà a parlare col belga per provare ad accelerare ed arrivare in breve tempo all’annuncio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.