CdS – Napoli-Milan, le probabili formazioni: Politano favorito su Elmas

Luciano Spalletti ha le idee chiare in merito alla formazione iniziale da schierare nel big match contro il Milan. In porta ci sarà Ospina. La difesa sarà la solita, mentre in mediana torna Lobotka dall’inizio in tandem con Fabian. Sulla trequarti Politano, preferito ad Elmas, con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Queste le probabili formazioni de Il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud