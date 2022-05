Come riporta Il Corriere dello Sport, nessuno è più incedibile nel Napoli: “La strategia del club è chiara: nessuno è incedibile se in allegato al proprio valore tecnico arriveranno offerte irrinunciabili. Concetto che varrà per Fabian e Koulibaly, entrambi in scadenza nel 2023, ma anche per altri, come Osimhen, Zielinski e Lozano. Il mercato sta per decollare”.