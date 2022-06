CdS – Napoli, occhio al Tottenham: gli inglesi si fiondano su Deulofeu

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport lo stallo che al momento c’è tra Napoli e Udinese per Gerard Deulofeu avrebbe permesso ad alcune squadre di inserirsi e provare a soffiare il calciatore al Napoli. Real Sociedad e Villarreal vorrebbero riportarlo in Spagna, ma il fatto che non facciano la Champions League fa si che nessuna delle due risulti appetibile. Problema che non ha il Tottenham, che la Champions la disputa. Il Napoli resta comunque favorito, ma adesso non può più trattare con calma e De Laurentiis deve arrivare quanto prima ad un accordo con Pozzo.