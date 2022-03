CdS – Napoli, Olivera è vicinissimo: ecco le cifre in ballo

Matias Olivera è ormai vicinissimo al Napoli: quella che si potrebbe definire un’opzione morale è in realtà un affare che per essere concluso, spiega il Corriere dello Sport, ha bisogno di “colmare l’impercettibile distanza tra richiesta e offerta, tra i dodici milioni a cui aspira il Getafe e i dieci che rappresentano il tetto che a Castel Volturno si sono imposti. In casi del genere, le volontà aiutano ad evitare di ritrovarsi nel paludoso terreno del mercato e Olivera ha già espresso il proprio gradimento, è attratto dal calcio italiano e di una Napoli che gli ha potuto raccontare nel dettaglio Edinson Cavani, suo compagno in Nazionale e suo presumibile Cicerone”.