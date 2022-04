CdS – Napoli, ora Spalletti è in bilico: De Laurentiis valuta Italiano e De Zerbi

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato della posizione di Luciano Spalletti, legato al Napoli almeno da un altro anno di contratto. Tuttavia, non è certa la permanenza del tecnico, tanto che De Laurentiis sta valutando altri due nomi. Si tratta di Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi:

“La situazione, insomma, è complessa. Delicata. E non è un caso che nelle stanze del potere azzurro stia circolando con insistenza per la prossima stagione il nome di Italiano, allenatore della Fiorentina che a DeLa è sempre piaciuto: ha 44 anni, crede nel 4-3-3 e nel suo contratto con la società di Commisso è inserita una clausola rescissoria. E ancora: sullo sfondo, più staccato, compare Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk e in bilico in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina”.