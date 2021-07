CdS – Napoli, Ounas nel mirino di tre squadre: l’algerino piace anche in Ligue 1. Le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo essere tornato dal prestito al Crotone, Adam Ounas pare non rientrare nei piani del Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro sta facendo di tutto per trovare una nuova sistemazione all’algerino, con la speranza di ricavare un piccolo tesoretto da una sua cessione. Oltre a Venezia e Torino che sono sulle tracce del giocatore, anche il Marsiglia in Ligue 1 ha chiesto informazioni per il mancino ex Bordeaux, per comprendere i margini di un possibile affare.