CdS – Napoli, piace Luis Sinisterra del Feyenoord: i dettagli

Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Luis Sinisterra, l’esterno del Feyenoord che piace al Napoli: “Ala sinistra, ventidue anni, un metro e 72, dieci gol e cinque assist in Eredivisie: Sinisterra ha il contratto in scadenza nel 2024. Genialità e cambi di marcia. In questa stagione si sta consacrando: ha imparato a parlare inglese e a capire anche un po’ di olandese. In campionato è diventato uno dei giocatori più determinanti. Ma si è messo in evidenza anche in Europa: otto gol (una tripletta all’Elfsborg) e sei assist in Conference League tra preliminari, fase a gironi e ottavi. Maglia numero sette, il suo modello è Cristiano Ronaldo”.