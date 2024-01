CdS – Napoli, Popovic non firma senza un altro club: Verona in vantaggio sul Monza

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione legata a Matija Popovic. Rischia di diventare un caso quello del calciatore serbo preso dal Napoli, ma che non può essere tesserato per mancanza di slot per giocatori extracomunitari. Adesso si cerca una squadra in cui Popovic possa giocare in questi sei mesi:

“Per quel che riguarda il trequartista serbo, invece, le soluzioni sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza. Una volta trovato e consolidato il club con cui completare l’affare in sinergia – non avendo slot disponibili -, il Napoli metterà Popovic sotto contratto: il responsabile scouting Micheli è rimasto con Matija anche ieri, a Roma, in attesa che il giovanotto firmi e soprattutto scopra la prima destinazione italiana dove cominciare a prendere confidenza con la Serie A”.