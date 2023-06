CdS – Napoli, pronti 12 mln per il riscatto di Simeone

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul riscatto di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli in prestito dal Verona: “Giovanni Simeone, vice centravanti per forza di cose con quel portento di Osi in prima fila, è un patrimonio da riscattare dal Verona versando i 12 milioni previsti (il termine è venerdì, salvo diversi accordi tra le società). Il Napoli, tra l’altro, incasserà la stessa somma dal Monza per il riscatto obbligatorio di Petagna, e i destini dei due attaccanti torneranno a incrociarsi a distanza di un mercato: uscirà definitivamente uno ed entrerà definitivamente l’altro”.