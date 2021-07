CdS – Napoli, pronti già i sostituti di Koulibaly e Fabìan in caso di cessione: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui possibili movimenti in entrata e in uscita del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, nel caso in cui dovesse partire Koulibaly, il ds Giuntoli sarebbe pronto a ripiegare le sue attenzioni sul centrale difensivo del Feyenoord, Marcos Senesi. Il Napoli è sulle sue tracce già da tempo, ma senza qualche cessione che permetta di fare cassa, investimenti importanti non verranno fatti. Ecco allora spuntare il nome di un giovane difensore ecuadoregno, Piero Hincapiè, classe 2002 in forza al Talleres.

A centrocampo fari puntati su Zakaria del Gladbach e su Koopmeiners dell’Az Alkmaar. I due potrebbe arrivare a vestire la maglia azzurra solamente nel caso di una cessione di Fabìan Ruiz.