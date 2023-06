CdS – Napoli pronto a riscattare Simeone: ecco come

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe pronto a riscattare Giovanni Simeone, attaccante azzurro in prestito dal Verona: “Circa un anno e mezzo fa, mese di febbraio, Cristiano Giuntoli decise di puntare su Giovannino Simeone, gli era sempre piaciuto e si stava confermando con il Verona, avrebbe fatto di tutto per prenderlo. Missione compiuta, contemporaneamente alla cessione di Andrea Petagna al Monza, in un’operazione praticamente parallela: uno è arrivato per due milioni e l’altro è partito per la stessa cifra; uno andrà riscattato, entro venerdì, con dodici milioni e l’altro il 30 di questo mese, lascerà che dalla Brianza, a salvezza ottenuta, venga girata identica cifra. Petagna «pagherà» dunque Simeone, che intanto però va riscattato e non ci sono (ovviamente) dubbi che ciò accada”.