CdS – Napoli, proposto Morelos ma la componente caratteriale frena Giuntoli

Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, al Napoli sarebbe stato proposto per l’attacco il colombiano dei Rangers Alfredo Morelos. Si tratta di un centravanti di 24 anni , con 29 gol in 46 partite tra Premiership, Europa League e altre coppe minori. Il ragazzo ha voglia di emergere e il Napoli sarebbe il club giusto per lui. Non a caso il calciatore è stato proposto proprio agli azzurri.

Giuntoli però sarebbe con il freno a mano tirato per uno specifico problema. Il calciatore infatti ha un temperamento molto caldo e perde facilmente le staffe. A volte si lascia andare ad atteggiamenti non propriamente impeccabili. Per esempio, durante un Derby contro il Celtic, mimò il taglio della gola contro i tifosi avversari, dopo un’espulsione. Non un personaggio tranquillissimo, dunque.